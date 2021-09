Polizei sucht Zeugen : Mobiles Blaulicht und Filmen per Dashcam: 20-Jähriger rast durch Kappeln

Er erweckte den Eindruck, als sei er mit Sonderfahrrechten unterwegs: Ein 20-Jähriger fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die B203 und durch die Stadt – Polizist war er nicht.

Avatar_shz von Schlei Bote

24. September 2021, 13:31 Uhr

Kappeln | Am Donnerstagvormittag, 23. September, zwischen 10.30 und 11 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Kleinwagen unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn auf der Bundesstraße 203 in Richtung Kappeln. Der Autofahrer überholte die vor ihm fahrenden Fahrzeuge und wartete dabei nicht das Ausweichen der entgegenkommenden Pkw ab. Er ließ die notwendige Vorsicht und Rücksichtnahme bei einer etwaigen Sonder- und Wegerechtsfahrt nach Mitteilung der Polizei völlig außer Acht.

In der Mitte der Fahrbahn

Trotz des erheblichen Verkehrsaufkommens blieb er die meiste Zeit in der Mitte der Fahrbahn, sodass diverse entgegenkommende Auto- und zumindest ein Wohnmobilfahrer ihr Fahrzeug auf die Bankette lenken mussten, um eine Kollision zu verhindern. Zudem wurden die in gleicher Richtung fahrenden Autos und mindestens ein Lkw und ein Rettungswagen genötigt, ihre Fahrzeuge möglichst weit rechts zu führen.

Auch interessant: E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall in der Kappelner Poststraße

Zu schnell und auf Sperrflächen unterwegs

Womit der 20-Jährige nicht gerechnet hat, war ein Polizist aus Flensburg, der ebenfalls von ihm überholt wurde. Der Beamte zögerte nicht lange und versetzte sich in den Dienst. So gelang es ihm, dem Kleinwagen zu folgen und zu beobachten, dass dieser in Kappeln in die Ostseestraße einbog und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über Sperrflächen fuhr und auch innerorts mindestens einen Pkw und einen Sattelzug überholte.

Mit Tempo 70 in die 30er-Zone

Er befuhr anschließend die 30-Zone in einem Wohngebiet in der Holtenauer Straße mit mindestens 70 km/h und bog dann weiter in die Ellenberger Straße ein, wo es dem Polizisten gelang, den Kleinwagen zu stoppen. Hinzugerufene Polizeibeamte des Polizeirevieres in Kappeln übernahmen die weitere Bearbeitung vor Ort und stellten eine im Fahrzeug befindliche mobile Sondersignalanlage sowie Frontblitzer und eine mitgeführte Dashcam, mit der diese „Sonderfahrt“ von dem jungen Mann selbst gefilmt wurde, als Beweismittel sicher.

Auch interessant: Mehrere Diebstähle und Einbrüche in Kappeln: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Führerschein wurde beschlagnahmt

Außerdem wurde noch vor Ort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt. Der 20-Jährige wurde darauf hingewiesen, dass er ab sofort keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf.

Das Polizeirevier in Kappeln bittet weitere Zeugen und Geschädigte dieser Straßenverkehrsgefährdung um Kontaktaufnahme unter Tel. 04642/9655901.