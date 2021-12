Praxis übergeben : Dr. Michael von Hobe blickt auf 33 Jahre als Landarzt in Kappeln zurück

Dr. Michael von Hobe ist in den Ruhestand gegangen. Astrid Dittmar und Julia Fetting haben seine Praxis in der Flensburger Straße 3 in Kappeln am 1. Dezember übernommen.

Kappeln | Damit geht eine Ära in Kappeln zu Ende: Nach 33 Jahren hat Dr. Michael von Hobe in der vergangenen Woche seine Praxis in der Flensburger Straße 3 verlassen und an seine Nachfolgerinnen Astrid Dittmar und Julia Fetting übergeben. So eine lange Zeit voller Erlebnisse und Erfahrungen ist nicht so schnell abgelegt. „Erstmal durchatmen und aufräumen, dann ...

