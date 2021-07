Umzug in der Corona-Pandemie : Wie Markus Reinecke Alpakas nach Kappeln brachte

Eigentlich wollte der 60-Jährige in Niedersachsen eine Alpaka-Farm mit Ferienwohnungen etablieren – dann machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. An der Schlei will er jetzt neu anfangen.

Kappeln | Alpakas sind nicht nur wegen ihrer feinen, warmen Wolle bekannt. Auch nicht nur wegen ihres Kotes, dessen Name „Alpakagold“ schon verrät, dass es sich um einen Naturdünger der Extraklasse handelt. Inzwischen wurden sie aufgrund ihres friedlichen und ruhigen Charakters vor allem auch als Therapie- und Wandertiere entdeckt – unter anderem in Kappeln. Wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.