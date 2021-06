Margarethen-Klinik Kappeln : Ulrike Behr: Das Krankenhaus bleibt in Familienbesitz

Die Diako Flensburg hat die Margarethen-Klinik in den vergangenen Jahren betrieben, nun hat die MedEuropa einen Pachtvertrag für zehn Jahre unterschrieben. Die Eigentümerin des Gebäudes, Ulrike Behr, blickt zurück.

Kappeln | Die Margarethen-Klinik hat in den vergangenen Monaten von sich reden gemacht. Die Suche nach einem Chirurgen und der Betreiberwechsel von der Diako Flensburg zum Schweizer Unternehmen MedEuropa – es gibt Bewegung in und um den Gebäudekomplex in der Konsul-Lorentzen-Straße. Und noch jemand meldet sich nun zu Wort: Ulrike Behr. Sie ist Geschäftsführerin...

