Mareike Krügel im Interview : „Man kann immer nur einen Teil einer Biografie sehen“

Mareike Krügel ist Bestseller-Autorin und lebt mit ihrem Mann und Kindern in Rabenkirchen-Faulück. Am 22. Juli liest sie aus ihrem jüngsten Roman „Schwester“ während des Literatursommers in der Kappelner Stadtbücherei.

Kappeln/Rabenkirchen-Faulück | Man kann es wohl als Heimspiel bezeichnen, und sie überlegt sogar, mit dem Fahrrad anzureisen: Die Autorin Mareike Krügel wohnt mit ihrem Mann, Schriftsteller Jan Christophersen, und den beiden Kindern seit rund zwei Jahren in Rabenkirchen-Faulück. Im März hat sie ihren fünften Roman „Schwester“ veröffentlicht. Am 22. Juli liest sie im Rahmen des Lite...

