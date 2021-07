Literatursommer in Kappeln : Lesung Mareike Krügel: „Ich habe das Publikum gespürt“

Drei spannende Passagen und lockere Gespräche – rund 30 Gäste lauschten der sympathischen Bestseller-Autorin.

Kappeln | Locker war die Stimmung von Anfang an, und die Sympathien hatte sie schon vor Beginn der Lesung gewonnen. „Natürlich, authentisch, feiner Humor“ – so empfanden die rund 30 Besucher die Autorin Mareike Krügel, die für die Veranstaltungsreihe Literatursommer Schleswig-Holstein in die Kappelner Stadtbücherei gekommen war. Der Förderverein „Die Buchstütze...

