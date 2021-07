Lions Club Kappeln : Bettina Kirchberg übergibt Präsidentschaft an Bernt Wellhausen

Wechsel an der Club-Spitze in einer besonderen Zeit: Bernt Wellhausen hat viel vor und hofft, dass er die zahlreichen sozialen und kulturellen Projekte auch in der Corona-Pandemie durchführen kann.

Kappeln | „Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“ Dieses Zitat von Hermann Hesse ist das Motto, mit dem Bernt Wellhausen sein Jahr als Präsident des Lions Club Kappeln überschreibt. In sommerlich-entspannter Atmosphäre übernahm er jetzt im Clublokal „Alte Eule“ turnusgemäß die Verantwortung von Bettina Kirchberg. Ich h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.