Corona in Schleswig-Flensburg : Letzte Chance auf Corona-Schutzimpfung in Kropp und Norderbrarup

Die Tage sind gezählt: Die beiden Impfzentren im Kreis Schleswig-Flensburg haben nur noch bis zum 26. September geöffnet. Sich dort noch impfen zu lassen, ist einfach.

Kropp/Norderbrarup | Am Sonntag, 26. September, haben Impfwillige letztmalig die Möglichkeit, sich in den beiden Impfzentren des Kreises in Norderbrarup und Kropp eine Corona-Schutzimpfung abzuholen. Danach stellen beide Standorte, sowohl das Impfzentrum in der früheren Knüttel-Antonius-Schule als auch das in Kropp, ihren Betrieb ein. Bis dahin aber können Interessierte o...

