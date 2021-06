Leseförderung in Corona-Zeiten : Unter freiem Himmel: Geschichten aus dem Koffertheater

Die Kappelner Lesepädagogin Aleksandra Gosch stellt Projekte vor, wie Leseförderung für die Kleinsten auch in der Corona-Pandemie funktionieren kann.

Kappeln/Maasholm | Mit ihrer Flüstertüte schlendert Aleksandra Gosch über das Gelände des Naturerlebniszentrums (NEZ) in Maasholm. „Wer möchte eine Geschichte hören?“, ruft sie und kommt wie zufällig an den Kindern der Kita Kieholm vorbei, die gerade in der Sonne frühstücken. Das Interesse der 20 Mädchen und Jungen ist schnell geweckt. Finger gehen in die Luft, „ich, ic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.