Lebensretter in Weidefeld : Herbert Weiss-Ravn bekommt Rettungsmedaille von Daniel Günther verliehen

Lebensretter: Ministerpräsident Daniel Günther zeichnet Herbert Weiss-Ravn aus Kappeln mit der Rettungsmedaille aus.

Kiel/Kappeln | Herbert Weiss-Ravn aus Kappeln und Michaela Micheli aus Kleinberghofen/Bayern sind von Ministerpräsident Daniel Günther mit der Rettungsmedaille am Bande ausgezeichnet worden. Sie hatten im August vergangenen Jahres am Weidefelder Strand in Kappeln einer Frau nach einem Badeunfall das Leben gerettet. Die Auszeichnung an Herbert Weiss-Ravn wurde am Don...

