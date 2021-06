Kurzurlaub an der Schlei : Fast ausgebucht: Wer kommt für ein langes Wochenende nach Kappeln?

In Teilen Süddeutschlands ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. In Kappeln ist die Buchungslage gut – ganz unabhängig von dem langen freien Wochenende.

Kappeln | Der katholische Feiertag Fronleichnam beschert vor allem den Menschen in südlichen Gefilden Deutschlands ein langes Wochenende. Nimmt man die lange Fahrt auf sich, um an die Schlei zu fahren? Und ist überhaupt noch was in Kappeln zu bekommen? Auch interessant: Sehr gute Buchungslage: Nachfragen reichen bis in den Spätherbst Das eine oder andere ...

