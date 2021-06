Vernissage im Kunsthaus Kappeln : „Endlich Sommer“: Eine Ausstellung macht Lust auf Leben

Die Bilder des dänischen Künstlers Bent Hougaard im Kunsthaus begeistern die Kunstfreunde in Kappeln. Für viele bedeutet die Ausstellung mit dem Titel „Endlich Sommer“ auch die ersehnte Rückkehr zur Normalität.

Kappeln | „Endlich Sommer“ lautet der Titel der neuen Ausstellung im Kunsthaus Kappeln, und er hätte auch heißen können „Endlich wieder Kunst“. Denn genau das drückten die Gäste voller Freude am Tag der Eröffnung aus. Das Haus war ausgebucht zur Vernissage am Sonnabend und der dänische Künstler Bent Hougaard, zum ersten Mal mit seinen Bildern in Deutschland, st...

