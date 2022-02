Kolumne „Schlei-Schnack“ : Krieg in der Ukraine und die Dankbarkeit für scheinbar Belangloses

Hätten Sie gedacht, dass Sie den Moment, in dem Krieg in Europa herrscht, erleben würden? Was macht das mit den kleinen Dingen des eigenen Alltags?

Kappeln | Und? Wie geht es Ihnen an Tag 3 des Krieges? Krieg. Das Wort hatte schon immer etwas Beklemmendes, etwas Erschreckendes, etwas Beängstigendes. Und irgendwie auch etwas Unsagbares. Etwas, das weit weg passiert. Das man aus Schulbüchern kennt. Von dem man auf Fernsehbildern flackernde grüne Lichter sieht. In dieser Woche ist der Krieg ganz nah herangerü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.