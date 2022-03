Krieg in der Ukraine : Kappeln will am Freitag ein Licht für den Frieden anzünden

Seit 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Jetzt laden zahlreiche Kappelner Organisationen dazu ein, ein Zeichen für den Frieden zu senden.

Kappeln | In Anbetracht der Entwicklungen und des Krieges in der Ukraine ist für Freitag, 4. März, um 19 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Kappelner Hafen geplant. Initiator ist Marko Jürgens, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kappeln-Mehlby, der zunächst die Kameraden der Kappelner Feuerwehren mitsamt Fahrzeugen für eine Teilnahme gewinnen ...

