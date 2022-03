Angriffskrieg gegen Ukraine : Schüler Ruphus Langkopf organisiert Friedensdemo am Kappelner Hafen

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen. Ruphus Langkopf, Schüler der Klaus-Harms-Schule, hat nun eine Demonstration für den Frieden organisiert. Treffpunkt: Mittwoch, 15.30 Uhr, an der Kappelner Schleibrücke.

Kappeln | Direkt nach der Schule geht es los. „Wir treffen uns unten am Hafen, nördlich der Schleibrücke“, sagt Ruphus Langkopf. Der 17-Jährige ist Schüler des 11. Jahrgangs an der Klaus-Harms-Schule und hat für Mittwoch, 2. März, spontan eine Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine organisiert. Offiziell angemeldete Friedensdemo „Als ich am Donnersta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.