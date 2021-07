Corona in Schleswig-Flensburg : Kreis macht Impfen ohne Termin in den Impfzentren möglich

Ab 21. Juli soll es so weit sein: In täglich zwei Zeitfenstern können Impfwillige in Norderbrarup und Kropp erscheinen, müssen jedoch mit Wartezeiten rechnen.

Norderbrarup/Kropp | Die Registrierungslisten für die 28 Impfzentren in Schleswig-Holstein waren mit Stand Freitagnachmittag, 14. Juli, nahezu komplett abgearbeitet. Jeder Schleswig-Holsteiner und jede Schleswig-Holsteinerin, die sich für einen Impftermin in einem der Impfzentren registriert hatten, haben bereits ihre Erstimpfung erhalten oder nun einen Termin zugewiesen ...

