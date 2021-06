Schleswig-Flensburg : Kreis ermöglicht freies Impfen mit Johnson & Johnson und Warteliste für Biontech

Die täglichen Biontech-Restmengen machen jetzt den Weg frei für kurzfristige Impfungen in den Impfzentren des Kreises – unter bestimmten Voraussetzungen.

Norderbrarup/Kropp | Ab sofort können sich Interessierte in den Impfzentren Norderbrarup und Kropp mit am Tage übriggebliebenen Impfdosen impfen lassen. Dies teilt Kreissprecherin Martina Potztal mit. Notwendig ist dafür lediglich eine Registrierung über E-Mail an impfungen@schleswig-flensburg.de unter Angabe des Namens, Wohnortes und einer Handynummer. Täglich geringe...

