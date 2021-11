Anstieg des Meeresspiegels : Grundstücke in Arnis: Der Wanderweg ist dann nicht mehr begehbar

Hans-Joachim Schock ist in Arnis aufgewachsen und lebt seit 2010 wieder in seinem Elternhaus nahe der Schlei. Auch wenn der Pegelanstieg jetzt noch keine Spuren hinterlässt, beobachtet er den Klimawandel mit Sorge.

Arnis | Hans-Joachim Schock ist in Arnis aufgewachsen und er erinnert sich an einige Hochwasser. 1,30 Meter über Normalnull und mehr – das sei in den 50er-Jahren keine Seltenheit gewesen. „Als Kinder haben wir uns gefreut, wenn das Wasser über die Ufer trat. Wir sind mit dem Kahn über den Wanderweg geschippert. Das hat Spaß gemacht. Heute sieht man es mit and...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.