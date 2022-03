Schuljahr 2022/23 in Kappeln : Anmeldung der Fünftklässler: Klaus-Harms-Schule aus dem Tief des Vorjahres wieder heraus

Zuwachs am Gymnasium, Verlust an der Gemeinschaftsschule: Die Anmeldezahlen der künftigen Fünftklässler liegen vor. Und an der Gemeinschaftsschule beschäftigt man sich zudem mit der Option, ukrainische Kinder aufzunehmen.

Kappeln | Gute drei Wochen noch, dann sind Osterferien. In den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen in Kappeln haben derweil schon jetzt die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr 2022/23 begonnen – und die starten deshalb so früh, weil inzwischen feststeht, wie viele neue Fünftklässler die Gemeinschaftsschule an der Schlei und die Klaus-Harms-Schule Mitte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.