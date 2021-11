Spendenlauf in Hasselberg : Kieholmer Grundschüler liefen für junge Flutopfer im Ahrtal

Sie sind so viel gelaufen wie lange nicht mehr: Die Kinder der Grundschule Kieholm hatten eine große Motivation für ihre Leistungen beim Spendenlauf: Sie wollten Kindern im Hochwassergebiet helfen.

Hasselberg | Der diesjährige Sponsorenlauf der Grundschule Kieholm war ganz besonders erfolgreich. Mit 73 Laufabzeichen in Gold, zehn in Silber und drei in Bronze erliefen die Schüler eine Summe in Höhe von 4507 Euro. „Das ist im Vergleich zu dem jährlichen Durchschnitt von circa 2500 Euro eine wirklich stattliche Summe“, erklärte Schulleiter Jörg Koschnitzke. Und...

