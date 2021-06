Fußball-EM in der Corona-Pandemie : Kaum Public Viewing in Kappeln – aber in diesen Kneipen kann man die EM-Spiele sehen

Am Freitag, 11. Juni, startet die Fußball-EM mit einem Jahr Verspätung, und eigentlich ist dieses Ereignis wie gemacht für Public Viewing – auch in der Corona-Pandemie?

Kappeln | In Kappeln gibt es offenbar nicht viele gastronomische Betriebe, die sich in diesem Fußball-Sommer am Public Viewing beteiligen – zumindest einen aber doch: PE Sportsbar und Bistro am Hafen. Sie scheinen so ziemlich die einzigen in der Stadt zu sein, die zum Start der EM am 11. Juni vorbereitet sind. Es gab schon Anfragen, aber wir reservieren nicht...

