Krieg in der Ukraine : Kappelner Rathaus wird zur Koordinierungsstelle für die Hilfe für Geflüchtete

Die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist groß: Viele Kappelner möchten den Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, helfen. Die Verwaltung will diese Angebote nun strukturieren – und wendet sich an die Kappelner.

Kappeln | Kappelns Bürgermeister Joachim Stoll spricht von einer „Welle der Hilfsbereitschaft“, die derzeit in Kappeln angesichts der Situation in der Ukraine zu spüren sei. Und zu sehen. Etliche private Initiativen sammeln Spenden für die Geflüchteten und planen, diese bis an die polnisch-ukrainische Grenze zu transportieren. Andere bieten Hilfestellung für di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.