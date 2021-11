Corona-Pandemie in Kappeln : Rathaus empfängt Besucher künftig mit 3G

Nach dem Kreishaus in Schleswig nun das Rathaus in Kappeln: Wer die Behörde betreten will, benötigt einen Nachweis, dass er geimpft, getestet oder genesen ist.

Kappeln | Nachdem das Kreishaus am späten Montagnachmittag die 3G-Regel für Besucher ab Mittwoch, 24. November, ausgerufen hatte, folgt nun auch das Kappelner Rathaus. Das teilte der Büroleitende Beamte Jörg Exner am Dienstag mit. 3G in den Gremiumssitzungen Vor einer Woche hatte Exner bereits erklärt, angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.