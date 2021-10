Initiative „Ellenberg Miteinander“ : Treffpunkt und Tauschbörse auf der Schwansener Schleiseite

Bücher, Gebrauchsgegenstände und Hilfsangebote: Im Ellenberger Glashaus soll es Austausch geben. Namensvorschläge für den neuen Treffpunkt können noch bis zum 15. Oktober abgegeben werden.

Kappeln | Strahlende Sonne, Apfelpunsch und Kuchen: Am Freitag wurde das neue Glashäuschen auf der Fläche zwischen Spielhalle, Schlei-Apotheke und Fußpflege-Praxis in Ellenberg eingeweiht. Das Glashaus in Ellenberg ist eingeweiht Neben den Mitwirkenden der Initiative „Ellenberg Miteinander“, die sich im Vorfeld um das Projekt gekümmert hatten, waren auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.