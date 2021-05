Corona-Pandemie in Kappeln : Im „Capitol“-Kino gibt's endlich wieder was zu sehen

Nach mehr als einem halben Jahr Zwangspause darf auch das Kappelner Kino wieder starten – wie genau, wissen die beiden Betreiber zwar noch nicht, aber auf jeden Fall mit frischem Popcorn.

Kappeln | Sieben Monate. So lange waren die „Capitol-Lichtspiele“ geschlossen. Mit den Corona-Lockerungen, die ab Montag, 31. Mai, in Kraft treten sollen, stehen die Aussichten auf die Wiedereröffnung des Kappelner Kinos nach dieser sehr langen Zwangspause aber gar nicht so schlecht. Immerhin sollen dann Veranstaltungen mit sogenanntem Sitzungscharakter, und da...

