„Zukunft bauen“ in Kappeln/Ngaruma : Warum der Kappelner Arzt Michael von Hobe in Tansania „endlich wieder Medizin machen kann“

Vor knapp zwei Wochen ist Michael von Hobe in Tansania angekommen. Der Kappelner Arzt begleitet das langjährige Bildungsprojekt „Zukunft bauen“ von Sabine und Matthias Mau auf besondere Weise.

Kappeln/Ngaruma | Wenn man es genau nimmt, hatte Michael von Hobe es schon Ende November angekündigt. „Nach diesem genialen Berufsleben möchte ich etwas von dem zurückgeben, was mir widerfahren ist.“ So hatte es der Kappelner Arzt zum Ausklang seiner beruflichen Tätigkeit in einem Gespräch mit unserer Redaktion beschrieben. 7000 Kilometer entfernt in der Sonne Je...

