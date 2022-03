Krieg in der Ukraine : Offener Nachmittag in der Scheune für Geflüchtete aus der Ukraine

Am Mittwoch, 30. März, von 16 bis 18 Uhr startet das erste „Blau-Gelb“-Treffen unter dem Motto „Info, Hilfe und Austausch“ für Geflüchtete und Menschen, die helfen möchten, in der Kappelner Strand-Manufaktur.

Kappeln | Mit einem ganz unkompliziert „gestrickten“ Konzept möchten Kristian Dittmann und Juliane Schreiber von der Strand-Manufaktur in Kappeln langfristig die vielen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten der Ukraine mit Hilfswilligen in der Region zusammenbringen. Begegnungen möglich machen In den Räumen der Strand-Manufaktur im Loitmarkhof 1, Einfahrt neben ...

