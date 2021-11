Urlaub in Kappeln : Wo ist die Grenze des Tourismus an Schlei und Ostsee? Konzept soll Antworten liefern

Die vergangenen Corona-Sommer haben jede Menge Urlauber nach Kappeln gebracht. Nicht alle Einheimischen sind mit dieser Entwicklung ausschließlich glücklich. Deshalb heißt die Tendenz jetzt: Grenzen bestimmen.

Kappeln | Die beiden zurückliegenden Corona-Sommer haben die Urlaubsregion an Schlei und Ostsee einiges gelehrt. Vor allem die diesjährige Saison, die Mitte April mit dem Konzept der Modellregion startete, und für Kappeln einen Schub bedeutete, den so wohl keiner wirklich erwartet hatte. Die Feststellung: „Von Mitte April an hatten wir Hochsaison bis Mitte Sept...

