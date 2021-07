Kappeln : Wird die Bürgermeisterwahl eine Wahl ohne Wahl?

Momentan sieht es danach aus, als stünde am 26. September nur ein Name auf dem Stimmzettel zur Kappelner Bürgermeisterwahl. Noch bis zum 2. August können sich Kandidaten bewerben.

Kappeln | Zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September sind die Kappelner auch zur Bürgermeister-Wahl aufgerufen. Allerdings: Bislang ist lediglich klar, dass der Amtsinhaber Heiko Traulsen erneut antritt. Andere Kandidaten oder Kandidatinnen sind nicht in Sicht. Es sieht also ganz danach aus, als wäre die Bürgermeisterwahl gar keine richtige Wahl. Pos...

