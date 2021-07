Straßenverkehr in Kappeln : Wie geht es weiter beim Olpenitzer Verkehrschaos?

Zu viele Autos – das ist der Vorwurf, den die Bewohner von Olpenitzdorf lautstark formuliert haben. Ein erster Schritt, um das Problem zu lösen, wurde jetzt getan – weitere sollen folgen.

Kappeln | Die Herausforderungen im Straßenverkehr, vor denen vor allem die Bewohner in Olpenitzdorf täglich stehen, sind zwar noch lange nicht abschließend gelöst. Aber es sieht ganz so aus, als sei aufgrund des deutlichen Bürgerprotests mehr Bewegung in die Sache gekommen, als dies bislang der Fall war. Als erster Schritt wurde nun zunächst das Ortsschild vers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.