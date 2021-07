Kappelner Fischmarkt im Juli : Wer macht mit beim Kinderflohmarkt?

Beim Fischmarkt Ende Juli sollen die Kinder groß rauskommen. Auf sie wartet ein eigenes Angebot, mit dem sie selbst Teil der Veranstaltung werden können.

Kappeln | Am Sonntag, 25. Juli, steht die nächste Kappelner Fischmarkt-Route an – und dieses Mal soll etwas Spezielles hinzukommen. Sandra Hiller, Geschäftsführerin der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK), kündigt an: „Ganz oben auf der Wunschliste vieler stehen Angebote für Kinder.“ Und dem soll nun Rechnung getragen werden. Weiterlesen: Endlich wie...

