Schulanmeldungen in Kappeln : So wenig neue Gymnasiasten wie noch nie – ist Corona schuld?

Verlust am Gymnasium, Zuwachs an der Gemeinschaftsschule: Der lange Distanzunterricht hat bei der Schulwahl verunsichert.

Kappeln | Zwar stehen zunächst erstmal die Osterferien an, in den weiterführenden Schulen aber haben die Planungen für das neue Schuljahr 2021/22 schon längst begonnen. Dabei ergeben sich für die Klaus-Harms-Schule und die Gemeinschaftsschule allerdings offenbar unterschiedliche Vorzeichen: Während das Gymnasium nach eigenen Worten so wenig Anmeldungen wie noch ...

