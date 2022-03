Mobilität in Kappeln : Warum der Dehnthof für viele immer noch ein Problemfall ist

Darf man den Dehnthof vom Hafen kommend nun hochfahren? Oder doch nicht? Was bedeutet die Beschilderung? Und warum war sie zwischenzeitlich verschwunden? Die kleine Straße in Kappeln bleibt offenbar eine Herausforderung.

Kappeln | Es ging schon vor einer guten Woche los, dass das Thema – oder besser das Schild – in den sozialen Netzwerken für großen Wirbel sorgte. „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ – das bedeutet das kreisrunde Verkehrszeichen mit dem roten Rand, das seit überschaubarer Zeit am Hafen die Einfahrt in den Dehnthof untersagt. Darunter das Schild mit der Aufschrift „...

