Bauarbeiten in Kappeln : Demnächst Straßensperrungen in Ellenberg

Ab Mittwoch, 27. Oktober muss in Ellenberg an zwei Stellen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Unter anderem ist die Anfahrt zur Gorch-Fock-Schule betroffen.

Kappeln | Ab Mittwoch, 27. Oktober, wird an gleich zwei Stellen in Ellenberg gebaut: Betroffen sind zudem die Anlieger der Mürwiker Straße (das betrifft auch die Anfahrt zur Gorch-Fock-Schule), zum anderen die Nutzer des Parkplatzes Sylter Straße/Ellenberger Straße. In beiden Fällen stehen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.