FinMarina Service GmbH in Kappeln : So soll das neue Bistro am Südhafen aussehen

Modern, luftig, attraktiv: So will sich das neue Bistro der FinMarina Service GmbH präsentieren. Es soll Radfahrer, Segler und Spaziergänger anlocken.

Kappeln | Es ist fast genau zwei Jahre her, dass sich der Bauausschuss erstmals mit einer Erweiterung des Yachthafens FinMarine Service an der Straße Am Südhafen beschäftigt hat. Inzwischen ist die Angelegenheit konkreter geworden, es liegen Zeichnungen und Grundrisse vor, aus denen sich genauere Vorstellungen zur Optik des Bauvorhabens ableiten lassen. Und auc...

