Handwerk in Kappeln : Tag der offenen Töpferei am 12. und 13. März 2022: Sie machen mit

Ein ganzes Wochenende lang dreht sich alles um ein altes Kunsthandwerk. In Kappeln und Umgebung öffnen einige Töpfereien ihre Werkstätten.

Kappeln | Gleich vier Töpfereien aus der Region beteiligen sich in diesem Jahr am bundesweiten 17. Tag der offenen Töpferei am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Unter dem Motto „Keramik deutschlandweit“ stellen viele der Betriebe ihr besonderes Handwerk rund um den Ton vor und bieten spezielle Aktionen und Angebote an. Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.