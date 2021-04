Kappeln : Parkplatz für Wochenmarkt-Premiere gesperrt

Ab Donnerstag, 15. April, findet der Wochenmarkt nicht mehr auf dem Deekelsenplatz statt, sondern nahe des Rathauses.

Kappeln | Am 15. April ist es soweit: Dann soll der Wochenmarkt erstmals auf dem Großparkplatz an der Wassermühlenstraße stattfinden. Weil die Händler mit ihren Ständen dafür Stellflächen beanspruchen, weisen seit Kurzem insgesamt 17 Verkehrsschilder auf das absolute Halteverbot an diesem Tag hin. Weiterlesen: Der Wochenmarkt zieht Mitte April auf den Großparkpl...

