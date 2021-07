Schulstart : Corona: Optimistisch in die ersten Wochen nach den Sommerferien

Wieder gemeinsam Zeit auf dem Pausenhof verbringen und jahrgangsübergreifenden Unterricht anbieten – mit Vorsicht, aber auch mit Vorfreude soll am Montag das neue Schuljahr beginnen.

Kappeln/Karby | „Schule in Präsenz – aber sicher!“, so formuliert es das Bildungsministerium rechtzeitig zum Start ins neue Schuljahr in Schleswig-Holstein. Die Test- und Maskenpflicht bleibt, die Kohortenregelung wird aufgehoben – so ist zumindest der Plan für die ersten drei Wochen. Und so bereiten sich die Schulen in Kappeln und Karby auf die ersten Wochen nach de...

