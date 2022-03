Kappeln und der Ukraine-Krieg : Hilferufe aus der „Hölle“: Die Nachrichten erreichen Theo Kalmar aus dem Krieg

Seit 15 Jahren beschäftigt „Lobster“-Chef Theo Kalmar studentische Mitarbeiterinnen aus der Ukraine in seiner Gastronomie in Kappeln. Zurzeit ist er in großer Sorge um sie, und sein Telefon läuft heiß.

Kappeln | Theo Kalmar ist unruhig. Sein Smartphone meldet sich in einer Tour, aber von Olena* hat er schon einige Tage lang nichts gehört. „Sie lebt direkt in der Millionenstadt Charkiw in der Ostukraine“, sagt der Inhaber des Restaurants „Lobster“ am Weidefelder Strand besorgt. Und er steht zurzeit im regelmäßigen Kontakt mit vielen Menschen in den Kriegsgebie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.