Bauarbeiten in Kappeln : Kein Durchkommen in der Schleswiger Straße

Der Breitbandausbau geht voran – und zieht Straßensperrungen nach sich. Ab 17. August trifft es die Schleswiger Straße.

Kappeln | Die Schleswiger Straße muss wegen vorbereitenden Asphaltarbeiten im Zuge des Breitbandausbaues in jeweils zwei Abschnitten gesperrt werden. Laut Bauverwaltung gilt die Sperrung für Abschnitt eins von der B199 bis zur Prinzenstraße in der Zeit vom 17. und 18. August und für Abschnitt zwei von der Gerichtstraße bis zur Prinzenstraße in der Zeit vom 19. ...

