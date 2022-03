Bauarbeiten in Kappeln : Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Mühle „Amanda“

Nach Grauhöft stehen auch in der Innenstadt Kanalbauarbeiten an. Eine Sperrung ist offenbar nicht nötig, mit Behinderungen ist aber zu rechnen.

Kappeln | In der Zeit von Montag, 7. März, bis Freitag, 18. März, kann es wegen Kanalbauarbeiten in der Schleswiger Straße und der Gerichtstraße zu zweitweisen Behinderungen kommen. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. Es wird darum gebeten, den Bereich zu umfahren. Lesen Sie auch: Kanalbauarbeiten machen Sperrung in Grauhöft nötig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.