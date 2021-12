Amtswechsel in Kappeln : Joachim Stoll legt den Diensteid als Bürgermeister ab

Wenn Kappelns Verwaltungschef Heiko Traulsen zum 31. Dezember das Rathaus verlassen hat, zieht Joachim Stoll ein. Vor der Stadtvertretung wurde er nun zum neuen Bürgermeister ernannt.

Kappeln | Was für den einen ein Ende bedeutete, bedeutete für den anderen einen Anfang: Bevor nämlich Kappelns Bürgermeister Heiko Traulsen nach zwölf Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet wurde, wurde sein Nachfolger auf diesem Posten ernannt und vereidigt. Joachim Stoll erhielt am Mittwochabend im Rahmen der letzten Stadtvertretersitzung des Jahres sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.