Bauen in Kappeln : In Mehlby entstehen 450 neue Wohneinheiten

Ein neues Wohnbaugebiet ist in Vorbereitung: Die WeBau GmbH möchte 12,5 Hektar an der Flensburger Straße entwickeln – gemischt, naturnah und vielleicht mit Kita. Auch zu Ferienwohnungen haben sich die Investoren geäußert.

Kappeln | In Kappeln könnte demnächst ein neues Wohnbaugebiet ausgewiesen werden. Die WeBau Kappeln GmbH mit Olaf Wegermann und Ingmar Bauer möchte in Mehlby, nördlich anschließend an das ebenfalls noch recht neue Wohnbaugebiet Schulstraße, weitere 12,5 Hektar entwickeln. Dort soll dann Platz entstehen, um 400 bis 450 Wohneinheiten zu verwirklichen. Die Pläne, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.