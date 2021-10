Herbsturlaub in Kappeln : Wo locken nach dem Spaziergang Kamin, Sauna und Whirlpool im Ferienhaus?

Beim Spaziergang ordentlich durchpusten lassen und anschließend am Kamin oder in der Sauna wieder aufwärmen – in Kappeln gibt es reichlich Ferienunterkünfte, in denen es besonders im Herbst und Winter gemütlich ist.

Kappeln | Ein Strandspaziergang in „steifer Brise“, sich anschließend aufwärmen in der Sauna und den Abend mit Blick auf den Kamin ausklingen lassen – das ist doch eine nahezu ideale Vorstellung vom Herbsturlaub. Und diese Möglichkeit gibt es auch in Kappeln und zwar gar nicht so selten. Hier kommen einige Beispiele von Ferienhäusern und Appartements in Wassern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.