Kappelner Innenstadt : Holzheringe machen Platz für Adventliches

Ein halbes Jahr lang haben die Heringe im Himmel das Bild der Kappelner Innenstadt geprägt. Jetzt baut sie der Bauhof ab, weil die Weihnachtszeit näher rückt.

Kappeln | Schon am Mittwoch hatten sie losgelegt, am Donnerstag soll nun der Rest folgen: Erwin Petersen und Armin Kressin vom Kappelner Bauhof sind derzeit damit beschäftigt, die 564 Holzheringe, die zwischen den Häusern der Stadt hängen, abzubauen. Der bunte Schmuck, der seit dem Frühjahr die Innenstadt verschönert und für eine besondere Heringswette ohne Her...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.