Hausgeburt in Kappeln : Nach Schließung der Geburtshilfe in Eckernförde: Eliina kommt zu Hause zur Welt

Jana Hobus wohnt in Kappeln. Eigentlich sollte ihr viertes Kind in der Imland-Klinik in Eckernförde zur Welt kommen. Da die Geburtshilfe-Station geschlossen wurde, entschied sie sich zu einer Hausgeburt.

Kappeln | Eliina ist da! Sie und ihre Mutter sind wohlauf und fühlen sich gut, sie haben die Hausgeburt bestens überstanden. Die Situation, dass Jana Hobus zur Entbindung nicht in ein Krankenhaus gefahren ist, entstand aber eher aus der Not heraus. Eigentlich wollte die 38-Jährige ihr viertes Kind in der Geburtsstation der Imland-Klinik in Eckernförde zur Welt ...

