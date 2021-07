Open Air in Kappeln : Gleich zweimal Sommernachtskino auf dem Deekelsenplatz

An zwei Freitagen wird der Deekelsenplatz zum Freilichtkino. Shanty-Chöre und Mofa-Fans sind besonders gefragt – warum? Das weiß Sandra Hiller von der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH.

Kappeln | In diesem Jahr findet das Sommernachtskino in altbewährter Form zum letzten Mal statt. Dafür gleich zweimal. Natürlich, wie sollte es anders sein, ist auch die Pandemie schuld. „Das gab uns aber die Chance das Konzept insgesamt zu überdenken“ sagt Sandra Hiller von der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK). Letztmalig in dieser Konstellation ...

