Urlaub in Kappeln : Garagen für Fahrradtouristen kommen erst nach der Saison

Vor sieben Monaten hatte die Politik entschieden, am Hafen Fahrradboxen aufzustellen. In diesem Sommer aber müssen die E-Bikes noch draußen stehen.

Kappeln | Die Geschichte um die Fahrradgaragen am Kappelner Nordhafen ist um einen Schlenker reicher. Es hatte ja einiges an Zeit und noch mehr Wortbeiträgen gekostet, ehe feststand, dass die Boxen am Hafen errichtet werden sollen. Konkret lag das Thema im Oktober 2019 erstmals auf dem Tisch, ziemlich genau ein Jahr später folgte der politische Beschluss. Jetzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.