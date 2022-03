Bauprojekt in Kappeln : Wie aus einer Garage ein Wohnhaus werden kann – aber keine Ferienwohnung

In Olpenitzdorf möchte ein Grundstückseigentümer seine Garage in ein kleines Wohnhaus verwandeln. Nur: Dafür steht es eigentlich zu dicht am Nachbargrundstück. Wie das offenbar trotzdem klappt, lesen Sie hier.

Kappeln | Karsten Poppner (CDU) sprach von einem „legalen Trick“, Barbara Bock (SSW) fürchtete, damit womöglich „ein Fass aufzumachen“, und insgesamt waberte so etwas wie Hilflosigkeit durch den Bauausschuss, seine eigene Entscheidung im Nachgang nicht richtig nachprüfen zu können. Im Mittelpunkt standen dabei eine Garage und die Absicht, diese zu einem kleinen...

