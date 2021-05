Kappeln-Ellenberg : Fünf Schwerverletzte nach Unfall auf der B203

Am Freitagmittag kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Bundesstraße und der Ostseestraße in Ellenberg.

Kappeln | Bei einem Auffahrunfall auf der B203 in Kappeln-Ellenberg sind am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Fahrzeug, besetzt mit vier Personen, auf der B203 aus Eckernförde kommend in Richtung Kappeln unterwegs, als ein zweites Fahrzeug, besetzt mit einer Person, an der Kreuzung Ostseestraße...

